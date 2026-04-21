В Малайзии выпустили сказки Пушкина на малайском языке В Малайзии выпустили книгу сказок Пушкина на малайском языке

Москва21 апр Вести.Сказки Александра Сергеевича Пушкина в переводе на малайский язык выпустили в Малайзии, заявил автор перевода, доцент кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД, кандидат исторических наук Виктор Погадаев в интервью ТАСС.

Прекрасная новость из Куала-Лумпура. Вышел в свет сборник "Сказки Пушкина" на малайском языке с иллюстрациями И. Я. Билибина. В нем четыре сказки: "Сказка о царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка о золотом петушке" и "Сказка о рыбаке и рыбке" приводит ТАСС слова Погадаева

Между тем в феврале в Малайзии представили "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" на малайском языке. Можно сказать, что этот год станет для Малайзии годом Пушкина, отметил Погадаев.