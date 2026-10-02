Тело пропавшего мужчины нашли волонтеры в Красноярском крае

В Манско-Уярском округе Красноярского края найдено тело пропавшего мужчины Тело пропавшего мужчины нашли волонтеры в Красноярском крае

Москва2 окт Вести.Тело пропавшего в районе деревни Николаевка Манско-Уярского округа мужчины найдено волонтерами и передано полиции, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.

Спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения по заявке полицейских выезжали на поиски 57-летнего мужчины, который пропал в районе деревни Николаевка Манско-Уярского округа.

Во время поисков поступило сообщение, что тело мужчины найдено волонтерами говорится в сообщении

Спасатели эвакуировали тело из леса и передали его полицейским.