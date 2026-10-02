Москва2 октВести.Тело пропавшего в районе деревни Николаевка Манско-Уярского округа мужчины найдено волонтерами и передано полиции, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.

Спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения по заявке полицейских выезжали на поиски 57-летнего мужчины, который пропал в районе деревни Николаевка Манско-Уярского округа.

Во время поисков поступило сообщение, что тело мужчины найдено волонтерами

говорится в сообщении

Спасатели эвакуировали тело из леса и передали его полицейским.