Москва2 октВести.Тело пропавшего в районе деревни Николаевка Манско-Уярского округа мужчины найдено волонтерами и передано полиции, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.
Спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения по заявке полицейских выезжали на поиски 57-летнего мужчины, который пропал в районе деревни Николаевка Манско-Уярского округа.
Во время поисков поступило сообщение, что тело мужчины найдено волонтерамиговорится в сообщении
Спасатели эвакуировали тело из леса и передали его полицейским.