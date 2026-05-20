В МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу

Москва20 мая Вести.Российская Федерация намерена определять объемы и условия поставок природного газа в европейские страны, руководствуясь исключительно собственными государственными интересами в каждой конкретной ситуации.

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат отметил, что в настоящее время российское правительство изучает возможность отказа в поставках тем государствам, которые публично заявляют о нежелании сотрудничать с Москвой, однако пытаются скрытно приобрести энергоресурсы.

Биричевский охарактеризовал действия таких стран как попытку обеспечить себя топливом в последний момент, несмотря на враждебную риторику. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что в отношении европейских потребителей, выражающих готовность покупать российский газ вопреки своим политическим заявлениям, решения будут выноситься в индивидуальном порядке. По его словам, Москва планирует детально анализировать каждый запрос, прежде чем давать согласие на экспорт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ стоит самой сократить поставки своих нефти и газа Европе, а не ждать, пока та сама "захлопнет дверь".