Москва13 апр Вести.В воскресенье, 12 апреля, в театре на Трубной в Москве прошла премьера спектакля "Мечты Фемиды" с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной и актрисы Натальи Бочкаревой, сообщил корреспондент РИА Новости.

Юрист, драматург и режиссер спектакля Михаил Барщевский отметил высокое мастерство актеров и рассказал, что доволен работой.

Я очень переживал, но вроде все получилось даже лучше, чем было задумано. Спасибо нашим прекрасным артистам, без них бы ничего не получилось. Они прекрасно отыграли, я рад, что им удалось принять участие в нашем спектакле