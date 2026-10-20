Москва20 окт Вести.В Москве на 89-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ, киноинженер Иосиф Барский. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Иосиф Давидович Барский был директором ОАО "Кинотехника", созданного в мае 1990 года для оказания съемочным группам кинотехнических услуг. С 1990 по 2007 год ОАО "Кинотехника" приняло участие в съемках более двух сотен художественных фильмов, среди которых – "Зимняя вишня-2", "Сестрички Либерти", "Утомленные солнцем", "Брат-2"