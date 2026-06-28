Первая синагога и центр еврейской общины открылись в Набережных Челнах

В Набережных Челнах появились первая синагога и еврейский центр Первая синагога и центр еврейской общины открылись в Набережных Челнах

Москва28 июн Вести.Первую синагогу и центр еврейской общины открыли в Набережных Челнах. Об этом сообщает издание RG.RU.

Отмечается, что центр неофициально действовал с начала 2026 года, но только теперь состоялось официальное открытие – дата церемонии была назначена с учетом расписания почетных гостей.

Главный раввин России Берл Лазар открыл в Набережных Челнах первый центр еврейской общины и синагогу. Этого события евреи автограда ждали 30 лет говорится в публикации

Комплекс расположился на улице Аэродромной. Земельный участок под объект предоставили безвозмездно.

Изначально стоимость проекта оценили в 50-60 миллионов рублей, но по мере продвижения работ она выросла до 90 миллионов.