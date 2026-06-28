Москва28 июнВести.Первую синагогу и центр еврейской общины открыли в Набережных Челнах. Об этом сообщает издание RG.RU.
Отмечается, что центр неофициально действовал с начала 2026 года, но только теперь состоялось официальное открытие – дата церемонии была назначена с учетом расписания почетных гостей.
Главный раввин России Берл Лазар открыл в Набережных Челнах первый центр еврейской общины и синагогу. Этого события евреи автограда ждали 30 летговорится в публикации
Комплекс расположился на улице Аэродромной. Земельный участок под объект предоставили безвозмездно.
Изначально стоимость проекта оценили в 50-60 миллионов рублей, но по мере продвижения работ она выросла до 90 миллионов.