В Татарстане намерены увеличить привлекательность речных маршрутов Комитет по туризму Татарстана: маршрут по Волге и Каме привлечет туристов

Москва2 мая Вести.Новый речной маршрут по Волге и Каме, который соединил пять городов, станет дополнительной точкой притяжения для туристов. Об этом ИС "Вести" заявил председатель госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Это дополнительная наша привлекательность. По статистике больше половины людей, приезжающих к нам в Татарстан, спрашивают, как прокатиться по Волге и по Каме. И такой маршрут для них — это прекрасная возможность воспользоваться сказал он

Пассажирские перевозки по маршруту Казань - Набережные Челны речным транспортом были возобновлены почти после 30-летнего перерыва. Первый рейс по новому речному направлению 1 мая совершило судно "Метеор 2020". Общая протяженность маршрута от Казани до Набережных Челнов составляет 342 км. "Метеор" проходит через слияние двух рек - Волги и Камы, а также через Куйбышевское водохранилище.

В прошлом году в Татарстане специально для туристов из мусульманских стран разработали новый халяльный маршрут.