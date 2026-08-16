В Новороссийске включена сирена "Внимание всем" В Новороссийске объявлен режим атаки БПЛА

Москва16 авг Вести.На территории Новороссийска включили сирену, оповещающую об атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает мэр города Андрей Кравченко в MAX.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников (БПЛА) говорится в мессенджере

Граждан попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы города, на официальной странице администрации, радио "Новая Россия" (104 ФМ), телеканале "Новороссийское телевидение" (22 кнопка у кабельных операторов).

Жителям напомнили о запрете снимать и выкладывать материалы о работе средств защиты объектов, отражении атаки в социальные сети.

Ранее в городе объявлялась угроза атаки беспилотников.