В Омске за утро зарегистрировали рекордное число автомобильных аварий Ледяной дождь спровоцировал 58 ДТП в Омске за утро

Москва23 ноя Вести.Утром в понедельник, 23 ноября, в Омске произошло рекордное число автомобильных аварий – 58, три из них - с пострадавшими. Об этом сообщила информационная служба "Вести".

Рекордное число аварий в Омске зарегистрировали сотрудники госавтоинспекции за утро. Буквально за несколько часов произошло 58 ДТП, из них 3 с пострадавшими говорится в публикации

Ледяной дождь стал причиной многочисленных аварий и 10-балльных пробок на дорогах, а тротуары настолько скользкие, что люди едва держатся на ногах.

Ранее Минздрав Омской области попросил жителей без необходимости не выходить из дома: после ночных заморозков улицы покрылись наледью, и за последние часы в скорую поступило много вызовов из-за травм при падениях.