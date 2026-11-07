Москва7 ноя Вести.В Крыму в результате обильного снегопада образовалась гололедица, в том числе на подъеме к Ангарскому перевалу, что привело к временным заторам на трассе, которая соединяет Симферополь и южное побережье полуострова. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Мокрый снег в Крыму 7 ноября идет с утра. Сложная дорожная обстановка наблюдается на Ангарском перевале, где температура воздуха опустилась до –3°C. По данным республиканского главка МЧС, северо-западный ветер усилился также на южном берегу Крыма. Кроме того, снегопад начался в Феодосии. Спасатели рекомендовали местным жителям и гостям полуострова воздержаться от походов в горно-лесную местность и прогулок около набережных и берегоукрепительных сооружений.

Согласно прогнозам синоптиков, зимняя погода задержится в Крыму до вторника, 10 ноября, после чего ожидается потепление - температура воздуха прогреется до +13°C.