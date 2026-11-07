Крымавтодор сообщил о дорожной обстановке на полуострове Крымавтодор: спецтехника обрабатывает дороги противогололедными материалами

Москва7 ноя Вести.Спецтехника дежурит на дорогах Крыма. Об этом в MAX сообщает Крымавтодор. По мере необходимости выполняется обработка трасс противогололедными материалами. В большинстве районов полуострова осадков нет, но покрытие местами влажное или мокрое, отметили в дорожном ведомстве.

Температура в Симферополе 0 градусов. Четыре комбинированные дорожные машины работают на линии, еще две дежурят.

Ангарский перевал: температура воздуха −2 градуса. Облачно, временами мокрый снег. Покрытие мокрое, обработано рассолом. Продолжается повторная обработка. На линии работают 2 КДМ говорится в сообщении

Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать при выборе маршрута погодные условия.