В Оренбурге выявлено превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода Загрязнение воздуха сероводородом до 2,7 ПДК выявили в Оренбурге

Москва27 мая Вести.В Оренбурге после жалоб жителей в одном из районов города было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, передает ТАСС со ссылкой на Экологическую службу Оренбургской области.

Отмечается, что в рамках реагирования на жалобы сотрудники Оренбургского отдела спецлаборатории произвели отбор проб на точке юго-восточнее ООО "Оренбург Водоканал".

При отборе зафиксированы следующие значения показателей: сероводород, доля ПДК – 2,7 говорится в сообщении

Уточняется, что еще в одной точке замеров превышение составило 1,3 ПДК.

Агентство также напоминает, что накануне в Оренбурге было выявлено превышение ПДК по сероводороду в 3,4 раза, а 24 мая экологический пост фиксировал превышения по сероводороду в 13,4 раза.