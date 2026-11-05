Сушильная камера загорелась на производственном объекте в Орле

В Орле на производственном объекте загорелась сушильная камера Сушильная камера загорелась на производственном объекте в Орле

Москва5 ноя Вести.В Орле произошло возгорание сушильной камеры на производственном объекте. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Информация о пожаре в Маслозаводском переулке поступила 4 ноября в 22.27.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений сушильная камера горела открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару присвоен повышенный номер сложности говорится в канале ведомства на платформе MAX

К ликвидации огня привлечены 43 сотрудника МЧС России и 12 единиц спецтехники. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, пламя локализовано.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.