Москва5 нояВести.В Орле произошло возгорание сушильной камеры на производственном объекте. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Информация о пожаре в Маслозаводском переулке поступила 4 ноября в 22.27.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений сушильная камера горела открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару присвоен повышенный номер сложностиговорится в канале ведомства на платформе MAX
К ликвидации огня привлечены 43 сотрудника МЧС России и 12 единиц спецтехники. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, пламя локализовано.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет.