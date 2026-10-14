Москва14 октВести.В Томске пожарные борются с огнем в производственном здании. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Томской области на платформе MAX.
Сигнал о пожаре поступил на пульт с адреса: город Томск, Кузовлевский тракт. Предварительно установлено, что огнем охвачено сушильное оборудование на заводе, выпускающем ОСБ-плиты.
Сообщение о возгорании поступило по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСБ-плитговорится в публикации
Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. На тушении задействованы более 50 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.