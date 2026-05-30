В Ленобласти начали проверку после обнаружения коробки с изувеченными крысами

Москва30 мая Вести.Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверит факт жестокого обращения с животными после обнаружения коробки с израненными крысами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Животных нашла местная жительница. Коробку оставили в парке города Пушкин.

В полицию Пушкинского района обратилась местная жительница, сообщив об обнаружении в Отдельном парке города Пушкин оставленной кем-то коробки с несколькими крысами, которых кто-то подверг издевательствам, все животные были изувечены говорится в сообщении

Девушка написала заявление в полицию. Выжившим животным оказывают помощь ветеринары.

Полиция начала проверку, личность живодера устанавливается.