Москва30 маяВести.Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверит факт жестокого обращения с животными после обнаружения коробки с израненными крысами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Животных нашла местная жительница. Коробку оставили в парке города Пушкин.
В полицию Пушкинского района обратилась местная жительница, сообщив об обнаружении в Отдельном парке города Пушкин оставленной кем-то коробки с несколькими крысами, которых кто-то подверг издевательствам, все животные были изувеченыговорится в сообщении
Девушка написала заявление в полицию. Выжившим животным оказывают помощь ветеринары.
Полиция начала проверку, личность живодера устанавливается.