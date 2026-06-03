Прокурорская проверка организована после нападения собак на детей в Норильске

У мемориалов горы Шмидта Норильска стая бродячих псов напала на двух подростков Прокурорская проверка организована после нападения собак на детей в Норильске

Москва3 июн Вести.Проверка организована после нападения стаи бродячих собак на двух подростков в районе мемориалов горы Шмидта в Норильске, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что два мальчика 12 и 13 лет гуляли в районе мемориалов горы Шмидта в Норильске, когда на них напала стая собак. В результате один из подростков получил серьезные травмы отметили в пресс-службе

Подростки сами позвонили в службу спасения и рассказали о происшествии. На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Пострадавших после оказания помощи доставили в межрайонную больницу.

Прокуратура организовала проверку причин и обстоятельств произошедшего. Будет дана оценка работе ответственных должностных лиц и соблюдению требований законодательства при организации отлова животных без владельцев написали в надзорном ведомстве

Также поставлено на контроль расследование уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.