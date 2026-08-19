У жителя Перми изымут частный дом, чтобы построить на этом месте автовокзал

В Перми у собственника изымут дом под строительство нового автовокзала У жителя Перми изымут частный дом, чтобы построить на этом месте автовокзал

Москва19 авг Вести.В Перми запланировано строительство нового автовокзала, для этого у одного из собственников изымут частный дом. Соответствующий приказ подписала министр края по управлению имуществом и градостроительной деятельности, сообщает РБК.

Под муниципальные нужды попал жилой дом на ул. Заливной, 40. Собственнику выплатят компенсацию, которая включает рыночную стоимость недвижимости и убытки, связанные с изъятием отмечается в публикации

Изъятие недвижимости связано с решением построить на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы новое здание автовокзала с 11 перронами для отправления и 4 для прибытия. Завершить строительство планируется не позднее IV квартала 2028 года.

Все расходы, в том числе по изъятию дома, возьмет на себя застройщик – ООО "СЗ "Корса".