План "Ковер" введен в Пермском крае на фоне ракетной опасности

В Пермском крае введен план "Ковер" на фоне ракетной угрозы План "Ковер" введен в Пермском крае на фоне ракетной опасности

Москва4 июл Вести.На территории Пермского края на фоне ракетной опасности введен план "Ковер, который предполагает запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Режим "Ковер" объявлен на территории Пермского края 4 июля в 5.25 (местного времени) говорится в канале ведомства на платформе MAX

Запрет на использование воздушного пространства действует в радиусе 100 км от Перчи и 70 км – от Березников.

Ранее ночью 4 июля на территории Пермского края была объявлена ракетная опасность.