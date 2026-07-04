Москва4 июлВести.На территории Пермского края на фоне ракетной опасности введен план "Ковер, который предполагает запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Режим "Ковер" объявлен на территории Пермского края 4 июля в 5.25 (местного времени)говорится в канале ведомства на платформе MAX
Запрет на использование воздушного пространства действует в радиусе 100 км от Перчи и 70 км – от Березников.
Ранее ночью 4 июля на территории Пермского края была объявлена ракетная опасность.