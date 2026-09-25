Москва25 сен Вести.Увеличится протяженность платных участков на трассах М-4 "Дон" (Ростовская область) и М-12 "Восток" (обход Казани). Об этом сообщило министерство транспорта России.

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, увеличивающее протяженность платного участка дороги М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области. Также распоряжением правительства расширен перечень платных участков скоростной дороги М-12 "Восток" говорится в сообщении

На трассе "Дон" с 2025 года ведется расширение до шести полос одного из самых загруженных участков в Ростовской области протяженностью более 90 километров. Участок проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, города Каменск-Шахтинский и города Шахты. Кроме того, на этом участке проводятся работы ведутся на 20 транспортных развязках, мостах и путепроводах, чтобы ликвидировать дорожные пересечения на одном уровне. Также планируется полностью осветить участок в темное время суток и установить барьерное и сетчатое ограждений, а также шумозащитные экраны.

Трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и службы аварийных комиссаров.

Протяженность нового платного участка на трассе "Восток", который является частью скоростного маршрута от Москвы до Тюмени, составит около 7 километров. Речь об отрезке от пересечения М-12 на обходе Казани до пересечения с М-7 "Волга".

Все доходы от сбора платы за проезд направляются на содержание, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.