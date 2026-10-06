Фасадный тент завалился на припаркованные автомобили в Петербурге из-за ветра

В Петербурге фасадный тент рухнул на припаркованные автомобили Фасадный тент завалился на припаркованные автомобили в Петербурге из-за ветра

Москва6 окт Вести.В Санкт-Петербурге в результате сильного ветра произошло падение фасадного тента на припаркованные вблизи здания автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале "Я люблю Васильевский остров".

По информации источника, инцидент произошел на 22-й линии острова вблизи метро "Горный университет". Тент укрывал строительные леса.

В общей сложности повреждения были нанесены порядка десяти автомобилям.

В Санкт-Петербурге на вторник прогнозировался ветер с порывами до 17 метров в секунду.