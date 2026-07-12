Павловский парк в Санкт-Петербурге временно закрыт для посещения после урагана Павловский парк закрыт после урагана, который уничтожил вековые деревья

Москва12 июл Вести.В Павловском парке под Санкт-Петербургом ликвидируют последствия урагана, прошедшего в субботу 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника в канале.

По словам сотрудников парка, ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы почти на каждой аллее парка. Уже выявлено более 200 утрат - такой разрушительной картины работники не припомнят по меньшей мере за последние 30 лет.

К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы — среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие старательно спасали два года назад сказано в сообщении

В настоящее время ведутся работы по расчистке территории от поваленных стволов. В понедельник, 13 июля, Павловский парк будет закрыт для посетителей.