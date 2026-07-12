В Павловском парке в Санкт-Петербурге ветер повалил более 200 вековых деревьев

Ураган вырвал с корнем более 200 вековых деревьев в Павловском парке В Павловском парке в Санкт-Петербурге ветер повалил более 200 вековых деревьев

Москва12 июл Вести.Специалисты Павловского парка ликвидируют последствия урагана, прошедшего в субботу 11 июля. Стихия повалила по меньшей мере две сотни вековых деревьев, говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника в Telegram-канале.

Как рассказала главный хранитель парка, такой разрушительной картины в Павловске не припомнят последние 30 лет. Последствия стихии можно наблюдать почти на каждой аллее парка. К счастью, обошлось без жертв, также чудом уцелели парковые павильоны.

Ураган вырвал с корнем вековые дубы и липы … уже выявлено более 200 утрат сказано в сообщении

Безвозвратно утрачены деревья, формирующие видовые перспективы, в том числе могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие старательно спасали два года назад.

В понедельник, 13 июля, в связи с устранением последствий урагана Павловский парк закрыт.