В Петербурге рок-музыканта задержали из-за внешнего сходства с Дмитрием Гордоном Полиция задержала в Петербурге похожего на Дмитрия Гордона мужчину

Москва15 апр Вести.Рок-музыканта Дмитрия Галяминских из группы "Свобода важнее моды" задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге из-за внешнего сходства с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (признан в РФ иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает канал Baza в MAX.

По имеющимся данным, о присутствии Гордона в здании вокзала сообщила полицейским система распознавания лиц. Они подошли к мужчине и проверили его документы.

Началась проверка всех документов мужчины, а один из полицейских даже принялся ощупывать лицо и волосы музыканта, проверяя, не грим ли это и парик говорится в сообщении

В итоге, убедившись в ошибке, музыканта отпустили.