В Мингосуправления Подмосковья опровергли новости об ограничениях интернета

В Подмосковье не вводили ограничений на проводной интернет в праздники В Мингосуправления Подмосковья опровергли новости об ограничениях интернета

Москва2 мая Вести.В Московской области во время праздников не вводили ограничений на работу проводного интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на территории Подмосковья ограничивают домашний интернет.

На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось цитирует пресс-службу министерства агентство

Согласно сообщению, сети работают в штатном режиме. В ведомстве посоветовали обращаться к интернет-провайдеру в случае неисправностей.