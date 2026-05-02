Москва2 маяВести.В Московской области во время праздников не вводили ограничений на работу проводного интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на территории Подмосковья ограничивают домашний интернет.
На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилосьцитирует пресс-службу министерства агентство
Согласно сообщению, сети работают в штатном режиме. В ведомстве посоветовали обращаться к интернет-провайдеру в случае неисправностей.