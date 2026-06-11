Москва11 июн Вести.Температурный рекорд для 11 июня был обновлен в четверг в подмосковном Можайске, сообщил в личном Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его данным, разница между старым и новым достижениями составила 0,1 градуса.

[Можайск] воспользовался своим шансом и побил достижение, державшееся с 1999 года - тогда воздух прогрелся до +31,1° - сегодня оказалось на 0,1° теплее указал Леус

При этом в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, максимум четверга составил +29,7°, на Балчуге было +32,4°, а в Строгино - +32,5°.