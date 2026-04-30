Повышенный спрос на пиццу заметили в ресторанах недалеко от Пентагона

В ресторанах около Пентагона зафиксировали повышенный спрос на пиццу Повышенный спрос на пиццу заметили в ресторанах недалеко от Пентагона

Москва30 апр Вести.В ряде пиццерий недалеко от штаб-квартиры Министерства войны США зафиксировали повышенное число заказов пиццы. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index, с которыми ознакомился корреспондент ИС "Вести".

К 20:40 по московскому времени в ресторане популярной сети Papa Johns спрос превысил обычный уровень на 313%. При этом, как свидетельствуют данные портала, в расположенном поблизости We, the Pizza спрос увеличился на 147%

Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение оценивает портал количество заказов

Индекс DoughCon - пародия на используемую Пентагоном пятиуровневую шкалу готовности ВС США. Счет идет в обратном порядке, от 5 (нормальная обстановка) до 1 (максимальная готовность). Четвертый уровень предполагает "нормальную" готовность, "повышенный уровень разведки и безопасности".

В этом году подобный четвертый "уровень готовности" уже наблюдался 3 января, накануне после того, как президент США Дональд Трамп отчитался об операции по похищению главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как ранее заявлял глава министерства войны США Пит Хегсет, он сам заказывает большое количество пиццы в Пентагон, чтобы всех запутать.