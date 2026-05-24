Москва24 мая Вести.Российские ученые разработали автоинъектор "Комарик" для людей с трипанофобией (боязнью уколов). Подробнее об устройстве информационной службе "Вести" рассказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС Алексей Карфидов.

По его словам, при создании инъектора важной задачей было сделать гаджет простым и удобным в использовании, чтобы все манипуляции можно было осуществлять одной рукой.

Изделие включается. При нажатии на него включается световая индикация. Можно менять скорость введения лекарства, то есть меньше или больше. Дальше, соответственно, при прислонении устройства к тому месту, куда нужно сделать укол, вы нажимаете на кнопку, и устройство делает инъекцию рассказал Карфидов

Карфидов перечислил сложности, с которыми инженерам пришлось столкнуться еще на этапе разработки устройства. Первые прототипы были цилиндрическими, что создавало определенные проблемы.

В итоге первые два таких макетных образца мы сломали, потому что эти цилиндры просто скатились со стола, упали. Поэтому пришло понимание того, что геометрия нужна такая, чтобы он мог стоять устойчиво сообщил Карфидов

Затем разработчики, опираясь на обратную связь от первых пользователей, внесли изменения в конструкцию.

Нам сказали, допустим, что вот у вас здесь несколько есть кнопок, да? И как бы, когда делаешь себе укол, эти кнопки не видишь, то не всегда понятно, на какую кнопку нажимаешь. Поэтому мы специально ввели здесь такой тактильный выступ, чтобы человек жал именно на кнопку центральную сказал Карфидов

Карфидов добавил, что устройство станет полезным и для людей, у которых есть домашние животные.

Очень часто люди, например, собакам ставят уколы. И это сложно, потому что животное само собой этому не сильно счастливо. Эргономически это делать сложнее. А в составе такого устройства, в общем, получается, что шприц находится внутри, и как бы все это происходит более спокойно пояснил Карфидов

В планах создателей устройства – связать гаджет со смартфоном. Это позволит настраивать процесс под конкретного пациента.