Около 60 рейсов в аэропорту Сочи задержаны более чем на два часа

В Росавиации рассказали о ситуации в аэропортах юга России Около 60 рейсов в аэропорту Сочи задержаны более чем на два часа

Москва7 июн Вести.Из-за участившихся вводов ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора ведут мониторинг за ситуацией, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Так, крупнейший аэропорт юга РФ Сочи на 22.00 по московскому времени отправил 105 рейсов (15,5 тыс. пассажиров), принял 108 рейсов (14,5 тыс. пассажиров).

Сейчас в аэропорту находится 14 самолетов. На прибытие до конца суток ожидается 35 рейсов. Отменено 7 рейсов на прилет и 8 рейсов на вылет. Задержано более 2-х часов – 59 рейсов написали в Росавиации

Прошлую ночь пассажиры 29 рейсов провели в отелях. На запасных аэродромах находятся 11 самолетов.

Сейчас аэропорт Геленджика не принимает и не отправляет рейсы из-за распорядка своей работы. Воздушные гавани Краснодара и Сочи обслуживают рейсы.