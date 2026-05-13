В России узнали об очередных кровавых планах Запада на Украину В России допустили, что Запад готовит очередную кровавую инсценировку на Украине

Москва13 мая Вести.В Москве не исключают того, что Запад может готовить "очередную кровавую инсценировку" на Украине. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ходе 1136-го заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Дипломат рассказала, что в распоряжении российской делегации появилась информация о встрече представителей НАТО с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами из Брюсселя, Лос-Анджелеса и Парижа. В июне 2026 года у альянса запланированы переговоры с членами Британской Гильдии Сценаристов (WGGB)​​​.

В письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о "трех проектах", которые уже находятся в разработке. Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче предположила она

Жданова добавила, что в Бучу продолжают ездить западные "политические паломники", которые делают вид, что не замечают очевидные нестыковки в версии Украины о резне, которую там якобы устроила Россия.