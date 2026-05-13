Москва13 маяВести.В Москве не исключают того, что Запад может готовить "очередную кровавую инсценировку" на Украине. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ходе 1136-го заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат рассказала, что в распоряжении российской делегации появилась информация о встрече представителей НАТО с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами из Брюсселя, Лос-Анджелеса и Парижа. В июне 2026 года у альянса запланированы переговоры с членами Британской Гильдии Сценаристов (WGGB).
В письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о "трех проектах", которые уже находятся в разработке. Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Бучепредположила она
Жданова добавила, что в Бучу продолжают ездить западные "политические паломники", которые делают вид, что не замечают очевидные нестыковки в версии Украины о резне, которую там якобы устроила Россия.