Москва30 мая Вести.Системы оповещения, предупреждающие об угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включились в Россошанском районе Воронежской области.

Внимание! Россошанский район – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX

Он призвал жителей укрыться в безопасных помещениях, а при обнаружении беспилотника – уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

За два с лишним часа до этого губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА на всей территории Воронежской области.