Из-за ливней и ремонта дороги в Ростове автомобиль частично провалился в яму

Москва29 мая Вести.В центре Ростова-на-Дону из-за ремонта дороги и ливней автомобиль частично провалился в образовавшуюся яму, передает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

Он пояснил, что ЧП произошло в Доломановском переулке. Машину достали, место провала подсыпали

Чиновник уточнил, что подрядная организация ремонтирует в переулке автодорогу, и уже выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия.

В связи с уклоном местности при обильных осадках произошло размытие дорожного основания говорится в сообщении

В администрации автомобилистов заверили, что все дефекты дорожного покрытия будут устранены подрядной организацией до 30 мая.

Там также отметили, что по условиям муниципального контракта ответственной за причинение вреда третьим лицам является выполняющая ремонтные работы подрядная организация.

Накануне глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в мессенджере MAX, что провел заседание оперштаба по ликвидации последствий непогоды. Он также проинформировал о совместной с ГИБДД работе по фиксации ущерба, нанесенного автотранспорту, опубликовав соответствующие фотографии.