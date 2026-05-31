В Ростове-на-Дону автомобиль влетел в остановку и перевернулся

В Ростове-на-Дону легковушка снесла остановку, задела машины и перевернулась В Ростове-на-Дону автомобиль влетел в остановку и перевернулся

Москва31 мая Вести.На улице Малиновского в Ростове автомобиль снес остановочный павильон. После удара машина задела несколько припаркованных рядом автомобилей и перевернулась. Об этом сообщил Telegram-канал "Ростов №1".

Легковушка снесла остановку на Малиновского в Ростове, а после перевернулась говорится в публикации

В результате инцидента остановка получила сильные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства случившегося уточняются.