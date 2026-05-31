Москва31 маяВести.На улице Малиновского в Ростове автомобиль снес остановочный павильон. После удара машина задела несколько припаркованных рядом автомобилей и перевернулась. Об этом сообщил Telegram-канал "Ростов №1".
В результате инцидента остановка получила сильные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства случившегося уточняются.