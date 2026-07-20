Москва20 июлВести.На территории Ростовской области отменена беспилотная опасность, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Уведомление об этом было опубликовано ведомством в MAX.
Отбой беспилотной опасности по Ростовской областиговорится в заявлении
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом и Таганрогским заливом.
Также воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.