В Ростовской области отменили беспилотную опасность Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области

Москва20 июл Вести.На территории Ростовской области отменена беспилотная опасность, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Уведомление об этом было опубликовано ведомством в MAX.

Отбой беспилотной опасности по Ростовской области говорится в заявлении

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом и Таганрогским заливом.

Также воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.