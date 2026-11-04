В Самаре более 90 семей могут лишиться участков из-за ошибки в генплане Baza: в Самаре у 90 семей могут отобрать участки из-за ошибки в генплане

Москва4 ноя Вести.В Самаре как минимум 94 владельца участков могут лишиться их из-за ошибки в генплане, утверждает Baza со ссылкой на местную жительницу. По словам женщины, несколько лет назад землю продавали под ИЖС, однако сейчас выяснилось, что она принадлежит лесфонду.

Отмечается, что речь идет о Студеном Овраге. Один участок у собственницы уже изъяли, аналогичное решение может быть принято и по второму. При этом некоторые до сих пор выплачивают кредиты, взятые именно на покупку земли.

В такой же ситуации, по словам Ирины, оказались минимум 94 владельца... Все из-за неожиданно всплывшей ошибки в прошлом году. Выяснилось, что 8 тысяч гектаров земель поселка принадлежат лесфонду. Их включили в черту города в 2008-м при расширении границ Самары, но не согласовали это с Рослесхозом. Получилось, что огромный кусок земли по документам попал под застройку незаконно, и эту часть Генплана суд признал недействительной говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Указывается, что земли признаны федеральной собственностью, и государство вправе изымать участки.