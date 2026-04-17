В Петербурге адвокат стал фигурантом дела о покушении на убийство 1997 года

Москва17 апр Вести.В Санкт-Петербурге задержали адвоката, который подозревается в покушении на убийство, совершенном в 1997 году. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу в мессенджере MAX.

По данным следствия, 7 октября 1997 года мужчина пришел в подъезд жилого дома на улице Уточкина, дождался потерпевшего и выстрелил в него не менее четырех раз из огнестрельного оружия. Решив, что жертва мертва, злоумышленник скрылся. Однако мужчина выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователями ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уголовное дело было детально изучено, повторно допрошен потерпевший, с его участием проведено опознание по фотографии, в результате чего удалось установить причастность мужчины, в настоящее время имеющего статус адвоката говорится в публикации Следкома

Фигуранту предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сбор доказательственной базы продолжается.