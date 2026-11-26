Москва26 нояВести.В Санкт-Петербурге пожарные тушат возгорание в двухэтажном здании клиники по лечению зависимостей, расположенной в Московском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 26 ноября в 16.46 по московскому времени.
В двухэтажном здании размером 15х40 метров происходит горение на втором этаже и кровле на общей площади 240 кв. метровсказано в сообщении ведомства в MAX
В 18.13 мск пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.
К ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 42 человека личного состава.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 16 человек.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.