В Сергиевом Посаде огнем уничтожен дом Героя СССР Жеребина, бравшего Берлин В Подмосковье сгорел дом, в котором жил Герой СССР Жеребин

Москва8 мая Вести.В подмосковном городе Сергиев Посад произошел пожар в доме, в котором жил Герой Советского Союза Дмитрий Жеребин. Информацию об этом распространила газета "Вперед".

По информации источника, на доме была мемориальная доска в честь генерал-полковника. Само здание планировали сохранить для того, чтобы сделать там памятный музей.

У него отключили коммуникации, а жильцов официально расселили в другие дома. Впрочем, при тушении пожара из него эвакуировали одного мужчину, незаконно проживавшего там.

Дмитрий Жеребин принимал участие в боях за Сталинград и Берлин, освобождал от нацистов советскую Украину и Польшу.

В мае 1945 был удостоен звание "Герой Советского Союза".