Москва1 нояВести.Полиция Сестрорецка проводит проверку после ДТП с участием автомобиля полиции и арендованной машины каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга в MAХ.
Инцидент произошел утром 1 ноября на пересечении улиц 3-я Таховская и 2-я Поперечная, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет.
35-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen … не уступил дорогу приближающемуся служебному автомобилю Hyundai и совершил с ним столкновениеговорится в сообщении
Полиция проводит проверку по факту ДТП.