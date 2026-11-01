В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и полиции

В Сестрорецке столкнулись автомобили полиции и каршеринга В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и полиции

Москва1 ноя Вести.Полиция Сестрорецка проводит проверку после ДТП с участием автомобиля полиции и арендованной машины каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга в MAХ.

Инцидент произошел утром 1 ноября на пересечении улиц 3-я Таховская и 2-я Поперечная, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

35-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen … не уступил дорогу приближающемуся служебному автомобилю Hyundai и совершил с ним столкновение говорится в сообщении

Полиция проводит проверку по факту ДТП.