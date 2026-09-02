Москва2 сенВести.Автомобиль Mazda взорвался в Севастополе. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.
Уточняется, что в результате инцидента пострадал человек.
Автомобиль Mazda взорвался в Севастополе. По данным SHOT, пострадал мужчинаговорится в сообщении
Громкий звук местные жители услышали в 6.45. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как уточняет канал, взрыв вызвало самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Водитель не успел завести машину, когда СВУ сдетонировало. Оно находилось над моторным отсеком.
Мужчину отвезли в больницу в тяжелом состоянии.