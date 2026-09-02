В Севастополе взорвалась Mazda, пострадал мужчина Автомобиль Mazda взорвался в Севастополе, мужчина пострадал

Москва2 сен Вести.Автомобиль Mazda взорвался в Севастополе. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал человек.

Автомобиль Mazda взорвался в Севастополе. По данным SHOT, пострадал мужчина говорится в сообщении

Громкий звук местные жители услышали в 6.45. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уточняет канал, взрыв вызвало самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Водитель не успел завести машину, когда СВУ сдетонировало. Оно находилось над моторным отсеком.

Мужчину отвезли в больницу в тяжелом состоянии.