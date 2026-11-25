Москва25 нояВести.В аэропорту Шереметьево пассажир после прилета отправился гулять по взлетной полосе, из-за чего пришлось приостановить вылеты. Об этом сообщил MAX-канал Baza
Отмечается, что инцидент случился ранним утром в среду, 25 ноября. Прибыв одним из рейсов, мужчина проигнорировал автобус и пошел пешком.
По данным "Базы", инцидент произошел сегодня рано утром - после прибытия одного из рейсов пассажир решил не садиться в автобус, а прогуляться пешкомговорится в публикации
Вскоре его увидели на рулежной дорожке – мужчина шагал в сторону взлетно-посадочной полосы.
Нарушителя оперативно задержали и передали правоохранителям. После этого аэропорт возобновил работу в прежнем режиме.