Sham Times: впервые за 15 лет в Сирии провели платеж через Visa и MasterCard

Москва11 мая Вести.В Дамаске провели первый за более чем 15 лет электронный платеж через международные системы Visa и MasterCard. Об этом пишет сирийское агентство Sham Times.

Уточняется, что произошедшее рассматривается как качественный шаг в сторону интеграции сирийской экономики в мировую финансовую систему.

Столица Сирии Дамаск стала свидетелем исторического финансового события - запуска первого электронного платежа через международные сети Visa и MasterCard после более чем 15 лет полного прекращения использования этих карт внутри страны отмечается в публикации

Использование международных банковских карт в Сирии было фактически остановлено после введения санкций и отключения сирийских банков от глобальной финансовой инфраструктуры после начала вооруженного конфликта в 2011 году.