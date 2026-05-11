ЕС резко изменил позицию по Сирии, разморозив соглашение о партнерстве

Москва11 мая Вести.Евросоюз разблокировал соглашение о партнерстве с Сирией, которое было заморожено в 2011 году. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что объединение готовит программы на 15 млн евро для укрепления государственных институтов Сирии, а также новую программу помощи на 280 млн евро на 2026-2027 годы.

Совет ЕС сегодня принял решение о прекращении временной приостановки действия Соглашения о партнерстве с Сирией отмечается в сообщении

В 2011 году Соглашение было заморожено в рамках санкций ЕС против руководства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом из-за обвинений в нарушении прав человека. При этом соблюдаются ли сейчас в Сирии все права человека и меньшинств, не уточняется.

Ранее сообщалось, что впервые за 15 лет в Сирии провели первый платеж через международные системы Visa и MasterCard. Подобное может рассматриваться как качественный шаг к реинтеграции сирийской экономики в мировую финансовую систему.