В Смоленской области в озере найдено тело 65-летнего мужчины

В Смоленской области в озере найдено тело мужчины В Смоленской области в озере найдено тело 65-летнего мужчины

Москва27 авг Вести.В озере вблизи деревни Локотец найдено тело 65-летнего мужчины, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом заявил Следственный комитет (СК) по Смоленской области.

Сообщение об обнаружении в водоеме трупа поступило правоохранителям 27 августа.

В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.