Москва27 авгВести.В озере вблизи деревни Локотец найдено тело 65-летнего мужчины, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом заявил Следственный комитет (СК) по Смоленской области.
Сообщение об обнаружении в водоеме трупа поступило правоохранителям 27 августа.
В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертизаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.