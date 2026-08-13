Москва13 авгВести.В международном аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Данные меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности при совершении пассажирских перевозок.
Утром четверга ограничения также были введены и в аэропорту Геленджика. В городе-курорте они продолжают действовать.