В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты

В сочинском аэропорту временно перестали совершать гражданские полеты В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты

Москва13 авг Вести.В международном аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в MAX

Данные меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности при совершении пассажирских перевозок.

Утром четверга ограничения также были введены и в аэропорту Геленджика. В городе-курорте они продолжают действовать.