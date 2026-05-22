CNN: в США на год отложили казнь заключенного из-за проблем с инъекцией

В США на год перенесли казнь заключенного после неудачи со смертельной инъекцией CNN: в США на год отложили казнь заключенного из-за проблем с инъекцией

Москва22 мая Вести.Власти штата Теннесси не менее чем на год отложили казнь заключенного - 57-летнего Тони Каррутерса - после неудачной попытки привести приговор в исполнение при помощи инъекции. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как поясняется, медицинский персонал смог установить основной внутривенный катетер, однако с резервным возникли трудности – сотрудники более часа пытались найти вену для установления второго катетера, который необходим согласно протоколу казни штата.

В результате губернатор Теннесси предоставил Каррутерсу отсрочку исполнения приговора на год.

Адвокаты Каррутерса обратились в федеральный суд и Верховный суд штата Теннесси с просьбой приостановить исполнение его приговора, заявив, что постоянные попытки получить доступ к вене представляют собой "жестокое и необычное наказание" сказано в статье

Мужчина был приговорен к смертной казни после того, как был признан виновным в похищении и убийстве трех человек в 1994 году.

В апреле министерство юстиции США объявило о новых шагах по пересмотру правил федеральной смертной казни, следуя указу президента Дональда Трампа. Минюст Штатов отменил мораторий на казнь, который действовал при администрации экс-президента Джо Байдена. Кроме того, ведомство расширило способы исполнения смертных приговоров.