Восстановлено движение после ДТП с двумя погибшими в Свердловской области

В Свердловской области восстановили движение после смертельного ДТП с тремя автомобилями. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.

Движение транспорта на 54 км автодороги федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе восстановлено в полном объеме пишет ведомство

Ранее Госавтоинспекция сообщила, что на трассе столкнулись три транспортных средства: грузовой Renault, "Газель" и Opel. Водитель и пассажир "Газели" погибли в результате аварии. Их личности устанавливаются.