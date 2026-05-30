В Свердловской области восстановили движение после смертельного ДТП с тремя автомобилями. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.
Движение транспорта на 54 км автодороги федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе восстановлено в полном объемепишет ведомство
Ранее Госавтоинспекция сообщила, что на трассе столкнулись три транспортных средства: грузовой Renault, "Газель" и Opel. Водитель и пассажир "Газели" погибли в результате аварии. Их личности устанавливаются.