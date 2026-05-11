Москва11 мая Вести.Бородинский хлеб, красная икра, продукты "Фрутоняня", а также российские селедка и крупы стали пользоваться большим спросом в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что селедка "Матиас" и продукты "Фрутоняня" продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода. Красная икра российского производства появилась на полках магазинов с января 2026 года, а бородинский хлеб – в апреле.

Российские продукты продаются по большей части в супермаркетах Villa Market и Tops (самая большая сеть супермаркетов в Таиланде).

Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку лидеров по доступности картофеля среди стран G20.