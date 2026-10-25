Москва25 октВести.В ночь на 25 октября, воскресенье, силы и средства противовоздушной обороны сбили в небе над Тульской областью 15 вражеских беспилотников. Обошлось без пострадавших и последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий не зафиксированонаписал глава региона в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.