В Тульской области сбили четыре беспилотника Миляев: силы ПВО уничтожили 4 БПЛА в Тульской области

Москва27 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября ликвидировали в небе над Тульской областью четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет говорится в сообщении

По предварительным данным, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом в результате падения обломков дронов оказались частично повреждены стекла в трех частных домах в Ефремовском муниципальном округе.