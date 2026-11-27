Москва27 нояВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября ликвидировали в небе над Тульской областью четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.
В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 4 украинских беспилотника. Пострадавших нетговорится в сообщении
По предварительным данным, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом в результате падения обломков дронов оказались частично повреждены стекла в трех частных домах в Ефремовском муниципальном округе.