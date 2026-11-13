Москва13 нояВести.Ночью 13 ноября в небе над Тульской областью сбили 31 вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Пострадавшие отсутствуют. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА: они могут быть обработаны отравляющими веществамиотмечается в сообщении в MAX
В Тульской области сохраняется беспилотная опасность.