Москва13 ноя Вести.Ночью 13 ноября в небе над Тульской областью сбили 31 вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавшие отсутствуют. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА: они могут быть обработаны отравляющими веществами